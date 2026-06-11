​Affaire ONAS : Blanchi et relaxé, Cheikh Dieng déballe tout sur le ministre Cheikh Tidiane Dièye

L’ancien Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), le Dr Cheikh Dieng a été relaxé et blanchi par le tribunal correctionnel de Dakar, dans le feuilleton judiciaire l'opposant aux sociétés Delta et Vicas.



Dans une interview accordée à L’Observateur ce jeudi 11 juin, l'ancien DG, a confié que cette décision est une victoire : « La justice a parlé et le droit a triomphé aujourd’hui sur la calomnie. Mon honneur est lavé. Le juge a rétabli les faits », a-t-il déclaré, soulignant que ses alertes sur les dysfonctionnements des marchés publics étaient « rigoureusement fondées ».



Le Dr Dieng a profité de cet entretien pour revenir sur les circonstances de son éviction. Il dénonce une « immixtion inacceptable » de son ancien ministre de tutelle, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, dans la gestion de l’office.



Il accuse ce dernier d'avoir exercé des pressions directes pour « imposer la réattribution de marchés à Delta et Vicas sous forme d’entente directe », allant jusqu'à exiger la signature de contrats que le DG a « catégoriquement refusé » par respect des procédures.



Selon M. Dieng, cette ingérence est allée jusqu’à la publication de communiqués officiels sous le sceau de l’État visant à soutenir des intérêts privés contre la direction de l'ONAS, une manœuvre qu’il qualifie de « procès par procuration » destinée à « à tout prix le museler ».



Concernant l’avenir du secteur de l’assainissement et son propre engagement politique, l'ancien maire de Djeddah Thiaroye Kao plaide pour une rupture totale avec le « pilotage à vue » et la politique des marchés « copains-coquins ».



Prônant une gouvernance transparente et une autonomie technique accrue, il assure que ses convictions demeurent intactes. « Mon combat n’a jamais été dirigé contre une personne, mais contre un système de gestion que je refuse de cautionner », a-t-il conclu, tout en n'excluant pas d'engager des poursuites judiciaires pour réparer le préjudice subi.