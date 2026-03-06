​Affaire Pierre Robert : les récits poignants des trois mineurs recrutés via Facebook

L’affaire du prédateur sexuel français Pierre Robert est loin de connaitre son épilogue. En plus de son réseau de «formateurs du sexe», chargés de recruter des jeunes défavorisés, Pierre Robert «chassait» sur les réseaux sociaux et ciblaient des mineurs en situation de vulnérabilité. Les mineurs A. D, M.F et W.D ont révélé à la Commission rogatoire française envoyée au Sénégal avoir connu Pierre Robert via Facebook.



D’après le journal Libération, A.D l’aurait connu en 2014 alors qu'il n'avait que 17 ans et M.F, en 2018 quand il était âgé de 16 ans. Ces derniers ont tous reconnu qu'après les premiers échanges, Pierre Robert a commencé à leur envoyer de l'argent. Quant à A.D, il aurait fini par avoir des rapports sexuels avec Pierre Robert lui-même. Puis, le prédateur français lui a « imposé » des hommes avec qui il a couché à Dakar mais aussi à Saly dans la villa que louait le ressortissant français.



Les mêmes méthodes auraient été utilisées pour détourner un autre mineur du nom de W.D, âgé de 14 ans à l’époque où il a connu Pierre Robert. Issu d’une famille défavorisée, il a été détourné et livré à plusieurs prédateurs dont Pierre Robert lui-même.



Plusieurs transferts via Western union interceptés par les enquêteurs ont attesté que Pierre Robert entretenait son réseau de « formateurs au sexe » grâce à l’argent. L'un des formateurs Babacar D. a admis avoir reçu des fonds pour «recruter» des enfants âgés de 5 à 10 ans afin de les initier à l'homosexualité.



Plusieurs envois de fonds lient encore Pierre Robert à Amath Lô qui s'était présenté comme sa «femme». Deux sex-toys avaient été saisis chez lui, aux Almadies, lors de la perquisition effectuée par les enquêteurs.