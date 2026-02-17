​Affaire des homosexuels : des éléments de la BIP détachés pour la protection de Mame Mactar Gueye

Le vice-président de l’Ong Jamra, Mame Mactar Gueye, a annoncé son intention de publier une liste de 650 présumés homosexuels au Sénégal. Selon lui, il attend le retour de voyage de Me Seydou Diagne, un des avocats de Jamra, pour procéder à la publication de ladite liste.



Cette annonce a été faite suite à l'interpellation de l'animateur Pape Cheikh Diallo, de Djiby Dramé et de plusieurs autres individus. Ces derniers sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre-nature et transmission volontaire du VIH ».



Pour sa protection, Mame Mactar Gueye a indiqué dans un post sur sa page Facebook que le Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndoye, a «détaché des éléments de la brigade d’intervention polyvalente (BIP) pour sa garde rapprochée».



Pour rappel, en 1985, l’Ong Jamra avait publié une liste de 25 personnalités sénégalaises supposées appartenir à la franc-maçonnerie.