​Affaire des prêts usuriers en ligne : plongée au cœur d’un réseau mafieux démantelé à Dakar

Un vaste réseau de prêts usuriers en ligne, piloté en coulisses par deux ressortissants chinois connus sous les pseudonymes de « Jerry » et « Jason », a été démantelé par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). L’enquête met en lumière un système sophistiqué mêlant fraude, intimidation et exploitation illégale de données personnelles, selon les révélations de Libération.



Cinq personnes de nationalités togolaise, sénégalaise, kényane et camerounaise, ont été arrêtées puis déférés le 7 avril devant le Pool judiciaire et financier. Elles sont poursuivies pour une série de chefs d’accusation graves, dont escroquerie, blanchiment de capitaux, collecte illicite de données et exercice illégal d’activité de crédit.



L’affaire a éclaté à la suite de plusieurs plaintes de victimes piégées par des applications de prêt en ligne. Attirés via les réseaux sociaux, notamment Facebook, ces utilisateurs se voyaient accorder des crédits rapides, mais à des conditions abusives. Certains témoignent avoir dû rembourser jusqu’au double du montant emprunté, sous peine de harcèlement intensif.



Les enquêteurs ont également révélé que les opérateurs accédaient illégalement aux répertoires téléphoniques des clients, contactant leurs proches pour exercer une pression psychologique. Une pratique dénoncée comme particulièrement intrusive et préjudiciable.



Au cœur du dispositif, la société Level Technology, officiellement enregistrée à Dakar, servait de façade légale. Sa directrice générale a reconnu n’être qu’un prête-nom, affirmant que la gestion réelle était assurée par les instigateurs chinois. L’entreprise ne disposait d’aucune autorisation de la Banque centrale pour exercer une activité de crédit.



Les investigations techniques ont mis en évidence l’ampleur du réseau : plus de 37 000 utilisateurs inscrits et des milliards de francs CFA en prêts sollicités. Toutefois, une grande partie des fonds était retenue sous forme de frais abusifs, générant des gains considérables pour le réseau.



Enfin, l’utilisation frauduleuse d’interfaces de paiement et de cartes SIM issues du marché noir a permis de contourner les régulations et de dissimuler les flux financiers.