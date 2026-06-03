​Afrique de l’Ouest : la CEDEAO mobilise ses partenaires pour atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 2035

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a lancé, mardi 2 juin à Accra, une table ronde régionale destinée à mobiliser les financements nécessaires pour atteindre l’autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest d’ici 2035.



Organisée par le Département des Affaires économiques et de l’Agriculture de la Commission de la CEDEAO, avec l’appui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD), cette rencontre de deux jours vise à mobiliser des ressources publiques, privées et mixtes afin d’accélérer les investissements dans la filière rizicole régionale.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par la Vice-présidente du Ghana, le Professeur Jane Naana Opoku-Agyemang, qui a souligné que cette initiative dépasse la seule question du riz pour toucher aux enjeux de transformation économique, d’intégration régionale et de souveraineté du continent africain.



Dans son intervention, le président de la Commission de la CEDEAO, le Dr Omar Alieu Touray, a rappelé l’ambition de l’organisation de bâtir des systèmes agroalimentaires compétitifs, inclusifs et durables afin de renforcer la souveraineté alimentaire, créer des emplois et favoriser une prospérité partagée. Selon lui, cette table ronde constitue « un moment décisif » pour transformer les engagements en actions concrètes.



Plusieurs responsables ghanéens ainsi que des représentants de la Banque mondiale et de la BAD ont pris part à l’ouverture des travaux, marquée également par la présentation de la vision régionale pour l’autosuffisance rizicole à l’horizon 2035 par le Commissaire de la CEDEAO aux Affaires économiques et à l’Agriculture, Dr Kalilou Sylla.