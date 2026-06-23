​Agriculture à Kolda : Un hivernage prometteur menacé par le manque de matériel et de semences

Depuis le 1er juin, les pluies régulières installées dans le département de Médina Yoro Foulah et l'ensemble de la région de Kolda offrent des perspectives très encourageantes pour les cultures. Toutefois, sur le terrain, l'approvisionnement ne suit pas le rythme de la météo. Si les semences d'arachide de bonne qualité ont commencé à arriver, celles de maïs hybride manquent toujours à l'appel. Les fournisseurs peinent à approvisionner la zone à temps en raison de l'enclavement prononcé du département.
L'autre urgence majeure concerne l'absence de matériel agricole lourd, notamment dans la commune de Mampatim. Les parcelles étant déjà envahies par les herbes à cause des pluies précoces, de nombreux producteurs se retrouvent bloqués, faute de machines pour labourer.
Interpellé au micro de iRadio, Souleymane Baldé, président d’une coopérative agricole locale, craint une répétition du scénario de l'année dernière où les retards de labour avaient entraîné des semis tardifs préjudiciables. Face à cette situation, il lance un appel pressant à l’État pour que le reste des semences et des intrants soit livré au plus tard le 10 juillet afin de sauver la campagne.
L'autre urgence majeure concerne l'absence de matériel agricole lourd, notamment dans la commune de Mampatim. Les parcelles étant déjà envahies par les herbes à cause des pluies précoces, de nombreux producteurs se retrouvent bloqués, faute de machines pour labourer.
Interpellé au micro de iRadio, Souleymane Baldé, président d’une coopérative agricole locale, craint une répétition du scénario de l'année dernière où les retards de labour avaient entraîné des semis tardifs préjudiciables. Face à cette situation, il lance un appel pressant à l’État pour que le reste des semences et des intrants soit livré au plus tard le 10 juillet afin de sauver la campagne.
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