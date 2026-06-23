​Agriculture à Kolda : Un hivernage prometteur menacé par le manque de matériel et de semences

Malgré une pluviométrie généreuse au démarrage de la campagne agricole dans la région de Kolda, les producteurs tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent de lourds retards dans la distribution des intrants et une pénurie critique de matériel agricole qui menacent directement les futurs rendements.

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