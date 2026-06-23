Dialogue : Le FDR et la CNTS notent une convergence de vues

Une délégation du Front démocratique pour la République (FDR) a été reçue ce mardi 23 juin 2026 par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS). La délégation politique était conduite par son coordonnateur Oumar Sarr. Le secrétaire général de la centrale syndicale, Mody Guiro, a dirigé les échanges entouré de ses principaux collaborateurs.



Les discussions entre les deux entités ont porté sur deux axes majeurs. Les responsables ont procédé à une analyse approfondie de la situation nationale. Ils ont également examiné les différentes questions syndicales qui agitent actuellement le pays.



À l’issue de la rencontre, les deux parties ont noté une véritable convergence de points de vue sur l'ensemble des sujets abordés. Elles ont convenu de tenir des rencontres régulières à l'avenir. Un système de mutualisation de l’information sera mis en place pour renforcer durablement leurs relations partenaires.

