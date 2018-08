​Allemagne : un couple vend son fils à des pédophiles sur le darknet

Une femme a été condamnée à douze ans et six mois de prison par un tribunal de Fribourg (Allemagne) pour avoir vendu son fils à des pédophiles via le Darknet, l'internet non accessible via les moteurs de recherche.



Son compagnon a lui aussi été condamné, à douze ans d'emprisonnement, rapporte la BBC. Berrin Taha, 48 ans, et Christian Lais, 39 ans, tous les deux au chômage, vivaient à Staufen, près de Fribourg.

Le couple a été reconnu coupable d'avoir prostitué l'enfant entre mai 2015 et août 2017. C'est une dénonciation anonyme qui a permis aux autorités de mettre fin aux agissements des deux individus.





Le beau-père déjà condamné

Le beau-père avait déjà été condamné pour pédophilie et détention de matériel pédopornographique. Ses aveux aux enquêteurs ont permis l'arrestation de plusieurs clients, quatre Allemands, un Suisse et un Espagnol.



Christian Lais a demandé au tribunal que sa peine soit assortie de mesures de rétention afin qu'il puisse suivre une thérapie. La mère ne s'est, pour sa part, jamais expliquée concernant l'affaire, livre "Cnews".