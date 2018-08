​Arrestation de Kabirou Mbodji en Espagne : Oumar Faye dément et accuse…

Le leader de Leral Askan wi, Oumar Faye dément l’information selon laquelle le patron de Wari Kabirou Mbodj a été arrêté en Espagne pour une affaire d’escroquerie à hauteur de 34 millions de francs Cfa. Il accuse le journal qui a donné l’information de vouloir dénigrer l'homme d'affaire sénégalais.«L’information véhiculée par la presse à savoir que Kabirou MBodj a été arrêté pour une histoire de 34 millions de F Cfa n’a pas de sens. Quelqu’un qui est venu au Sénégal et qui a voulu acheter le réseau téléphonique Tigo à des milliards de F Cfa, n’a pas besoin d’être collé à des histoires de simples millions de F Cfa. C’est moche, très moche», fulmine Oumar Faye.Le leader de Leral Askan wi est d’avis que : «Derrière cette information, se cache des gens qui n’aiment pas Kabirou Mbodj et qui, chaque jour, essaient de dire de mauvaises choses sur lui. Ils veulent tout faire pour que les Sénégalais ne lui fassent pas confiance ». «Et, cela a commencé depuis qu’il a voulu arracher Tigo des mains de Millicom », renseigne-t-il.Oumar Faye tient toutefois à ces personnes qu’elles : «n’auront pas de problèmes avec Kabirou Mbodji mais avec les Sénégalais eux-mêmes».Il révèle par ailleurs sur les ondes de Zik Fm que l’homme d’affaire sénégalais effectue actuellement des voyages entre les Etats-Unis et l’Asie pour rencontrer des bailleurs de fonds et mettre en place des projets importants pour le Sénégal.