​Assemblée Générale FSF: un budget de plus de 6 milliards Fcfa pour 2022

L’instance dirigeante du football sénégalais a tenu dimanche son assemblée générale à Thiès juste avant la finale de la Coupe du Sénégal. Une AG où les rapports d’activités et financier de l’année 2021 ont été adoptés.



Pour l’année 2021, le budget prévisionnel était estimé à cinq milliards onze millions cinq cent mille (5.011.500.000 Fcfa). Les réalisations ont finalement atteint la somme de trois milliards trois cent neuf millions quatre cent trente-quatre mille cinq cent soixante-douze (3.309.434.572 Fcfa), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



25 millions Fcfa pour chaque représentant africain

Les fédéraux ne sont pas seulement limités au bilan de l’année écoulée. Ils se sont projetés sur celui de cette année 2022. Il est prévu un budget de six milliards cinq cent cinquante-un millions huit cent soixante-quinze mille (6.551.875.000 Fcfa) contre un total des charges prévisionnelles estimé à cinq milliards trois cent cinquante-sept millions dix mille trois cent quatre-vingt-huit (5.357.010.388 Fcfa), soit un résultat prévisionnel d’un milliard cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent soixante-quatre mille six cent douze (1.194.864.612 Fcfa).



Selon « Stades », le Comité exécutif a, par ailleurs, entériné la mise à disposition d’une enveloppe de 25 millions Fcfa pour chacun des deux représentants sénégalais en compétitions interclubs africaines.