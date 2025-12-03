​Assemblée nationale : le budget 2026 du ministère de l’Environnement augmente de plus de 67 milliards FCFA

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a défendu devant les députés le budget 2026 de son département. Celui-ci enregistre une hausse significative de 67 milliards FCFA par rapport à l’exercice 2025. Le budget passe ainsi de 49,7 milliards FCFA à 117,18 milliards FCFA en 2026, soit une augmentation d’environ 138 %.



Pour l’exercice 2026, le projet de budget du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique s’élève à 150.609.204.337 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 117.178.637.321 FCFA en crédits de paiement (CP). Par programme, ces différents crédits sont répartis ainsi qu’il suit :



Programme 1 : Lutte contre la Déforestation et la Dégradation des terres. Pour l’exercice 2026, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 25.605.960.925 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 25.496.350.854 FCFA en crédits de paiement (CP).



Pour le programme 2 : Conservation de la Biodiversité et gestion des Aires protégées. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 8.672.335.212 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le programme 3, concerne la lutte contre les Pollutions, Nuisances et Effets néfastes des Changements climatiques et Promotion de la Transition écologique. Pour l’exercice 2026, les crédits attribués à ce programme sont évalués à 9.631.120.132 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le programme 4 concerne le Cadre de Vie. Pour l’année 2026, les crédits de ce programme sont estimés à 104.248.148.000 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 70.926.863.203 FCFA en crédits de paiement (CP).



Programme 5 : Pilotage, Coordination, et Gestion administrative. Pour l’année 2026, les crédits de ce programme sont estimés à 2.451.787.920 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).