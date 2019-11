​Auto-emploi au Sénégal : l’UJEC arme 357 jeunes avec différentes formations

L'Union de la Jeunesse Casamançaise pour l’Émergence du Sénégal (UJEC) a formé 357 jeunes sénégalais qui ont bénéficié à la fin de leur formation d’un diplôme. Ces derniers ont bénéficié d’une formation en création et gestion de projet, en agro-alimentaire, en informatique, transformation en fruits et légumes, pour les pousser à l’auto-emploi. Ce qui, selon le Président de l’UJEC, réduit le chômage des jeunes.



« La formation des jeunes et l’insertion professionnelle sont grand problème au Sénégal. Dans le but de soutenir la jeunesse qui est dans le besoin, nous avons organisé des sessions de formation en questions financières, création et gestion de projet, en agro-alimentaire, en informatique, transformation en fruits et légumes. Ce qui a permis à ces jeunes d'avoir une qualification professionnelle », a déclaré Ousmane Mansaly, le président de l’Association, ce samedi au Parcelles Assainies lors de la cérémonie de remises d’attestations aux récipiendaires.



Selon M. Mansaly, « l’UJEC vise à travers ces sessions de formations, à renforcer les capacités de ces jeunes et de les pousser à créer leur propre emploi. Amener les jeunes à ne plus être demandeur, mais plutôt employeur. Car quelqu’un qui met en place son entreprise crée de l’emploi ».