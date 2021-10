​Barrages Coupe du monde 2022: le Sénégal évitera la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Nigeria

Après Sénégal, le Maroc est devenu, hier mardi, la deuxième sélection africaine à valider son billet pour les barrages des éliminatoires du Mondial 2022. Vainqueurs de la Guinée (4-1) à Rabat en match en retard de la 2e journée, les «Lions de l'Atlas» sont assurés de terminer premiers du Groupe I, à deux journées de la fin.



En attendant de connaitre les 8 autres équipes qui les rejoindront, le Sénégal et le Maroc sont assurés de ne pas s'affronter aux barrages, car les deux feront partie du premier pot qui devra être composé des cinq premières équipes du classement Fifa. Au dernier classement Fifa en Afrique, le Sénégal est 1er, suivi de la Tunisie (2e), Algérie (3e), Maroc (4e), Nigeria (5e), Egypte (6e), Ghana (7e), Côte d'Ivoire (8e), Cameroun (9e) et Mali (10e).



Les 10 vainqueurs de groupes s'affronteront en barrages

La Confédération africaine de football (CAF) avait présenté le format des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui se déroulent en 3 temps et expliqué que les 28 équipes les moins bien classées de la zone CAF (au classement FIFA) ont d'abord disputé un tour préliminaire en matchs aller-retour.



Les 14 vainqueurs de ces doubles confrontations ont ensuite été versés dans le pot où se trouvaient les 26 équipes exemptées du premier tour pour la phase de groupes.

Les 40 équipes ont ensuite été réparties en 10 groupes de 4 équipes qui s'affronteront lors de 6 journées (les groupes ont été tirés au sort à partir de 4 chapeaux en fonction du classement FIFA).



Les 10 vainqueurs de groupes s'affronteront en barrages sous la forme de matchs aller-retour à l’issue d'un tirage au sort composé de deux pots (les 5 équipes les mieux classées au classement FIFA et les 5 équipes les moins bien classées). Les 5 vainqueurs de ces doubles confrontations seront qualifiés pour Qatar 2022, rapporte "L'Observateur".