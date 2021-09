​Basket - Coupe du Sénégal: DUC déclare forfait, l’AS Douane en finale

Actuellement en vacances, les champions du Sénégal 2021 ne disputeront pas la demi-finale aller de la Coupe du Sénégal hommes, qui devait les opposer aux Gabelous. La raison? Le club estudiantin évoque la fin de la saison, avec la fermeture du campus social où logent ses joueurs et le départ à l’étranger de certains de ses joueurs cadres.



« Pour nous, la saison est terminée. On ne peut pas jouer 12 mois sur 12. Déjà nos joueurs sont en vacances. Certains sont déjà à l’étranger. En plus, le campus social où logent nos joueurs est fermé. Donc, nous ne pouvons pas jouer cette demi-finale. Et, nous avons informé qui de droit de notre décision », confie dans « Stades » un responsable du Dakar Université Club.



Avec ce forfait des Etudiants, les Gabelous, tenants du trophée, décrochent leur ticket pour la finale. Ils connaîtront leur adversaire à l’issue de la demi-finale retour, qui mettra aux prises la Jeanne-d ‘Arc et Louga BC. A l’aller, les Lougatois s’étaient imposés à domicile sur le score (75-66).