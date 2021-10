​Basket – Demi-finales Coupe du Sénégal: la JA à l’assaut de Louga BC pour une place en finale

L’affiche de la finale de la Coupe du Sénégal hommes édition 2021 sera connue cet-après-midi, à l’issue de la demi-finale retour, qui mettra aux prises la Jeanne d’Arc et Louga Basket Club. Battue à l’aller (75-66), la JA va à l’assaut de Louga BC pour une place en finale et pour y parvenir cela passe par une victoire de plus de 9 points d’écart sur les Ndiambour-Ndiambour, rapporte « Stades ».



Après le forfait de Dakar Université Club (DUC), le vainqueur du match Jeanne d’Arc contre Louga BC rejoindra en finale l’AS Douane.