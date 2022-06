​Biennale de Dakar 2022 : des photographies de femmes pionnières de l'indépendance exposées à l’UVS

Après avoir réalisé dans un film documentaire la bravoure des femmes pionnières en politique « Les Mamans de l’Indépendance », la journaliste Diabou Bessane a, dans le cadre de la 14ème édition de la Biennale Dakar 2022, fait une présentation officielle sur le thème "Photographies des femmes pionnières de l'indépendance". D’après elle, cette exposition permet de montrer aux jeunes filles l’histoire des femmes, qui se sont battues avec engagements et patriotisme.



« Les Mamans de l’indépendance, il s’agit d’un film documentaire basé sur une recherche de 5 ans pour les femmes qui se sont battus à l’indépendance. On a pensé que ce serait une bonne occasion de le faire découvrir aux jeunes. Parce qu’aujourd’hui cette biennale à la particularité d’avoir comme thème I-Ndaffa, c’est-à-dire, on essaie de construire l’imaginaire des petites filles et des jeunes en leur montrant des références africaines des références qui viennent ici. De femmes belles, de femmes fortes, de femmes engagées qui ont fait changer les choses dans le bon sens », a soutenu la Présidente du Réseau des Journalistes Africains pour la Paix, la Sécurité et la Bonne Gouvernance.