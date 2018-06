​Billets d'entrée au stade pour Sénégal-Pologne : Mame Adama Nour activement recherché par les supporters

Le cinquième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) Mame Adama Ndour est activement recherché à Moscou par les supporters sénégalais pour réclamer leur billets d’entrée au stade. En effet, l’instance en a commandé 250 par match et ce jusqu’en quarts de finale.



Le problème est que beaucoup attendent d’en disposer pour boucler la procédure d’obtention du Fan ID (Carte d’identité du supporter).



Et, si la formalité a été assurée chez les membres du 12eme gaïndé et d’Allez Casa ce dimanche, d’autres cherchent en vain à entrer en contact avec Mame Adama Ndour. Ainsi, les messages des uns sont resté sans réponse là ou d’autres n’ont pas eu de retour concret pour se projeter.