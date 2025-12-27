​CAN 2025 : le marché central de Kolda aux couleurs nationales avant Sénégal – RD Congo



À quelques heures du coup d’envoi du match très attendu entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, le marché central de Kolda vibre déjà au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations en cours au Maroc. Dans ce haut lieu de commerce, les couleurs vert-jaune-rouge dominent largement le décor, traduisant l’engouement populaire autour des Lions de la Teranga.



Drapelets, maillots floqués aux noms des internationaux sénégalais, écharpes, bracelets et autres gadgets sportifs se vendent comme du petit pain. Les commerçants, visiblement satisfaits de l’affluence, ne cachent pas leur enthousiasme face à cette ruée des supporters venus s’équiper avant le match. « Depuis ce matin, les clients n’arrêtent pas. Tout le monde veut afficher son soutien à l’équipe nationale », confie un vendeur de maillots.



Au-delà des transactions, le marché central est aussi devenu un espace de débats et de pronostics. Les commentaires vont bon train entre clients et commerçants, chacun y allant de son analyse sur la rencontre à venir. Les avis convergent majoritairement vers une victoire du Sénégal, jugée à la fois possible et nécessaire.



Même son de cloche du côté de Saré Kémo, quartier de l’international sénégalais Cheikh Tidiane Sabaly. Dans cette localité, l’optimisme est palpable. Pour les Fouladounabhé, le Sénégal se doit de remporter ce match afin de valider sa qualification dès cette deuxième journée de la CAN. « Les Lions ont les moyens de battre la RD Congo. Une victoire aujourd’hui nous mettrait à l’abri pour la suite », estime un habitant du quartier.



À Kolda, comme dans de nombreuses localités du pays, le football rassemble et fait vibrer les cœurs. En attendant le coup d’envoi, supporters et commerçants retiennent leur souffle, espérant célébrer, au terme des 90 minutes, une nouvelle victoire des Lions de la Teranga.



