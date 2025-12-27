Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi que les forces russes s'étaient emparées des villes ukrainiennes stratégiques de Myrnohrad et Huliaipole.



Lors d'un point de presse avec l'état-major, Poutine a affirmé que la prise de Myrnohrad, dans la région de Donetsk, et de Huliaipole, dans la région de Zaporijia, constituait un résultat significatif de l'« opération militaire spéciale » en cours.



Il a ajouté que le contrôle de Myrnohrad créait des « conditions favorables » à la prise totale de Donetsk.



Le chef d'état-major, Valery Gerasimov, a indiqué que les troupes russes s'étaient également emparées de plusieurs autres localités au cours des deux dernières semaines.



Dans la région de Soumy, Gerasimov a revendiqué la prise de Vysoke, tandis qu'à Kharkiv, les localités de Vilcha et Prylipka étaient tombées sous contrôle.



Dans les régions de Zaporijia et de Dnipropetrovsk, les forces russes auraient pris le contrôle de dix localités, dont Stepnohirsk et Huliaipole.



D'autres localités, comme Rodynske et Vilne, seraient tombées dans le Donetsk, tandis que les combats se poursuivraient à Kostiantynivka et Kramatorsk.



Le président russe a déclaré que son intérêt pour un retrait pacifique des forces ukrainiennes était désormais « pratiquement nul » compte tenu du rythme actuel de l'avancée russe.



Il a réaffirmé que si les autorités de Kiev n'acceptent pas les conditions d'un cessez-le-feu, Moscou atteindra ses objectifs par la force.



Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore confirmé la perte de Myrnohrad ni de Huliaipole, bien qu'elles aient fait état d'intenses combats.