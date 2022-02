​CAN : l'Égypte et le Maroc sanctionnés pour une « bagarre générale » après leur quart de finale

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu mercredi plusieurs joueurs et encadrants égyptiens et marocains pour une « bagarre » survenue dimanche à la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun.

À l'issue de la victoire des Égyptiens après prolongation en quart de finale à Yaoundé (2-1 a.p.), des joueurs des deux sélections, ainsi que leurs équipes techniques, s'étaient lancés dans une « bagarre générale » dans les couloirs menant aux vestiaires.



Boufal prend deux matchs

Deux joueurs ont été identifiés, un de chaque côté, explique la CAF dans un communiqué diffusé tard mardi. Il s'agit du Marocain Sofiane Boufal, qui évolue à Angers, et de l'Égyptien Marwan Dawoud, défenseur qui n'a pas joué une seule minute depuis le début du tournoi.



Épinglé pour « mauvaise conduite », Dawoud est privé de la fin de la CAN, tout comme l'entraîneur adjoint des Pharaons. Boufal, lui, est suspendu pour deux matches en équipe nationale, de même que son compatriote Soufiane Chakla, qui joue en Belgique.



Des amendes ont en outre été imposées aux deux équipes et l'Égypte a écopé de 100 000 dollars d'amende supplémentaires - soit environ 89 000 euros - dont 50 000 avec sursis, pour n'avoir pas donné de conférence de presse d'avant-match le 29 janvier, ajoute la CAF.