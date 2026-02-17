​Candidature de Macky Sall à l’ONU: «Sa place se trouve à la prison de Rebeuss» (Babacar Ndiaye, député)

La place de Macky Sall «devrait être à la prison de Rebeuss, pas aux Nations Unies», a dit le député de Pastef/Les Patriotes (pouvoir), Babacar Ndiaye, en réponse à une demande du député Barane Fofana (Takuwu wallu, opposition), qui a appelé les parlementaires à soutenir l'ancien président, dont la candidature est pressentie au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU).



«Dans un pays normal, après l’élection présidentielle, Macky Sall aurait dû être placé dans une résidence surveillée pour ouvrir une enquête sur les atrocités qu’il a perpétrées pendant son mandat. Et après l’enquête, il devait être incarcéré pour le reste de son existence», a martelé Babacar Ndiaye, lors d'une séance plénière dédiée à l'adoption de projets de lois relatifs à la ratification des conventions internationales entre le Sénégal et deux autres pays (Gambie et Guinée).



Le parlementaire a profité de cette occasion pour dénoncer la présence d'un grand nombre de migrants sans papiers à Kafountine (sud), qui viennent souvent des pays voisins tels que le Mali, la Gambie et la Guinée. Le député a avancé que toutes les dérives qui ont eu lieu dans cette localité auraient été perpétrées par ces derniers.



Babacar Ndiaye a également précisé avoir fait le même constat dans les sites d’orpaillage de Kédougou (sud est). «Dans le secteur de l’orpaillage, les étrangers gèrent presque 90% des activités. Les malversations, les accidents et les dérives qui ont eu lieu dans ce secteur sont commis par eux», a-t-il dénoncé. D’après le député, les forces de l’ordre qui sont affectés dans ses zones ont du mal à faire leur travail à cause de la situation irrégulière de ces étrangers.



Il a, par ailleurs, plaidé la cause des sénégalais qui travaillent en Gambie. «Lors d’une mission en Gambie, nous avons pris la Ferry et au moment de traverser la frontière pour rejoindre le Sénégal, il y’a eu des échauffourées entre nous et les autorités gambiennes. C'est à ce moment qu'un citoyen sénégalais m'a interpellé pour me dire de résoudre ce problème, sinon ce sont eux qui serviront de boucs émissaires après notre départ», a-t-il expliqué.