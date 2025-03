​Célébration de la journée du 8 mars : WIC Sénégal compte faire des femmes ‘’les catalyseurs d'un changement durable"

Le 8 mars, date de création du WIC Sénégal (Women Investment Club), coïncidant avec la journée internationale des Droits des femmes, a été célébré, samedi à Dakar. A l'instar des autres organisations de femmes, Wic a commémoré les femmes et les entrepreneurs par le biais d'échanges, d'expériences et d'opportunités de mise en réseau sous le thème: « Entrepreneuriat, Égalité et indépendance ». Sa vice présidente, Ramatoulaye SALL SAO épouse DIAGNE, déclare qu'elles veulent sortir de l’ordinaire pour mettre les jeunes femmes au cœur de cette vision qui consiste à leur donner les moyens d’être ‘’les catalyseurs d'un changement durable".



« WIC est une association de femmes constituées de 8 associations qui a décidé en 8 mars 2016 de créer quelque chose. On ne peut pas se contenter du simple folklore, célébrer juste cette journée et se séparer. C’est là que cette idée est venue de créer cette association qui s’occupe de chercher des financements pour développer l’entrepreneuriat féminin, faire des champions en matière d’entrepreneuriat parmi les femmes sénégalaises. En suite, on sait qu’il n’est pas suffisant de créer juste des entreprises, il faut aussi accompagner les femmes, entrepreneurs. C’est-à-dire, on les forme, les coacher pour qu’elles sachent comment gérer les fonds communs », a indiqué Ramatoulaye SALL SAO épouse DIAGNE.



Pour la vice-présidente du WIC, « les femmes sont naturellement leaders. Ce n’est pas pour être chauvine. On n’est né leader. On ne cible pas particulièrement un domaine. Ce sont toutes les femmes qui sont intéressées chacune dans son domaine d’activité compétente. Elles seront toutes accompagnées. L'autonomisation, il n'y a même pas un délai. Le but, c'est de faire des femmes indépendantes qui puissent voler de leurs propos ailles. Vous savez au Sénégal, la majeure partie des ménages est dirigée par des femmes. C'est pourquoi il faut les pousser à être autonomes, pour qu'elles puissent elles-mêmes subvenir à leurs besoins, aux besoins de la famille ».



À la tête du cabinet ACHITECTONIC, Ramatoulaye SALL SAO épouse DIAGNE a appelé à des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir et légalité des droits pour toutes les femmes, et augurer d'un avenir aux couleurs féministes où personne ne sera laissé de côté. Pour elle, l'autonomisation de la prochaine génération à savoir les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les adolescentes, est au cœur de cette vision qui consiste à leur donner les moyens d’être ‘’les catalyseurs d'un changement durable".



« Des fonds levés pour combler le fossé entre les banques et les micro-finances »



Jeanne Basemeg Gueye, chargé de communication au WIC, a précisé qu’elles sont 99 femmes qui ont levé des fonds pour créer un capital destiné à combler le fossé entre les banques et les micro-finances. Elle a aussi abordé la question des critères, qui selon elle, sont assez variés.



« On est 99 femmes qui ont mis des fonds pour créer un capital pour réduire le gap entre banques et micro-finances. L'entreprise doit employer au moins 90 % de femmes, et avoir un impact environnemental. On accompagne 99 femmes qui ont mis des fonds ensemble pour constituer un capital pour accompagner les femmes. On s'est dit, il y a des femmes qui ont besoin de financement. Il faut les aider. C'est pourquoi nous avons créé ce globe de 8 capitaux pour accompagner les femmes entrepreneurs », a déclaré Jeanne Basemeg Gueye.



Quelques chiffres clés



A l'occasion de la célébration du 8 mars 2025, Wic Sénégal en a profité pour faire l'état des lieux et de se projeter sur les 5 années à venir. Ainsi, l'organisation informe que : "414 emplois directs ont été créés, avec une projection de 1 285 emplois directs sur les 5 prochaines années. 59 % des postes sont occupés par des femmes, contribuant significativement à la réduction des inégalités de genre, 1,5 milliard F CFA a été investi dans 10 entreprises dirigées par des femmes, 3,9 milliards F CFA mobilisés par ces entreprises, illustrant l'effet de levier de notre investissement. 2,8 milliards F CFA de chiffre d'affaires ont été générés, démontrant la contribution directe de ces entreprises à l'économie locale".



A noter aussi que "Le WIC Capital a créé indirectement 645 emplois dans les chaînes de valeur locales, avec 34 % de femmes et 55 % de jeunes de moins de 35 ans". Ces entreprises ont également renforcées les économies locales en s'approvisionnant auprès de fournisseurs locaux, en contribuant à la réduction des émissions de carbone, au développement des compétences locales et au soutien rural, se sont-elles félicitées.