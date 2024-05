​Célébration du 1er mai : Khalifa Ababacar Sall réaffirme son engagement envers la justice sociale

Dans de nombreux pays, le 1er mai est connu comme fête du travail (ou journée internationale des travailleurs) pour commémorer les luttes historiques et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. Une occasion pour l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall de ‘’réaffirmer son engagement envers la justice sociale, les droits des travailleurs et l'égalité des chances pour tous’’. Le patron de Taxawu Sénégal a formulé ces propos dans un post sur sa page Facebook.



« Aujourd’hui, nous célébrons le travail, la détermination et le dévouement de toutes celles et de tous ceux qui contribuent, quotidiennement, au développement et à la prospérité de notre pays. Dans les bureaux, sur les chantiers, dans les champs ou dans les industries, votre travail est le moteur qui propulse le Sénégal vers l'avant. En cette journée du 1er mai, je réaffirme mon engagement envers la justice sociale, les droits des travailleurs et l'égalité des chances pour tous. Bonne Fête du travail à toutes et à tous », a souhaité Khalifa Ababacar Sall.



Il faut noter que chaque année, des manifestations sont organisées dans le monde entier pour réclamer de meilleures conditions de travail et un renforcement du pouvoir des syndicats.