​Coexistence entre téléphone portable et IA : la COSYDEP demande plus de cohérence dans les politiques éducatives

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) a appelé le gouvernement à une plus grande cohérence dans ses politiques éducatives. Cette demande fait suite à l'annonce de l'interdiction des téléphones portables en milieu scolaire, qui coïncide avec la volonté d'introduire l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement.



​Selon Mamadou Ndiaye, responsable de la recherche et de la documentation à la COSYDEP, ces deux mesures, bien que distinctes, doivent s'articuler de manière logique. « Nous pensons qu'il est nécessaire d'établir une cohérence entre ces deux mesures », a-t-il déclaré sur Iradio, soulignant que l'IA ne peut être implémentée de manière isolée sans une réflexion sur l'utilisation des outils numériques déjà présents.



​La COSYDEP salue la volonté du gouvernement de réglementer l'usage des téléphones pour favoriser la concentration et la productivité des élèves, un principe déjà appliqué dans de nombreux établissements. Cependant, elle rappelle que le téléphone n'est pas uniquement une source de distraction. « La circulaire ne vise pas le téléphone portable, mais son usage. Ce point est important », a précisé Mamadou Ndiaye. Il a souligné que le téléphone peut être un outil pratique pour les élèves, notamment pour la recherche et l'expérimentation.



Face à cette complexité, la COSYDEP formule plusieurs recommandations, à savoir, le dialogue et la consultation. « La coalition insiste sur l'importance d'impliquer tous les acteurs de l'éducation- enseignants, parents, élèves et experts dans la prise de décision », a expliqué M. Ndiaye. Il a aussi noté le renforcement du cadre normatif. Pour lui, il est crucial de réguler l'usage du numérique pour garantir un environnement d'apprentissage sain. Le responsable de la recherche et de la documentation à la COSYDEP a aussi noté la mise à jour de la loi d'orientation. Selon lui, il est impératif de moderniser le cadre législatif qui régit l'éducation pour l'adapter aux défis et opportunités du monde numérique.



​En conclusion, la COSYDEP a estimé que « l'école doit trouver un équilibre entre la technologie et la pédagogie. Il ne s'agit pas d'interdire, mais plutôt d'encadrer l'utilisation des outils numériques pour qu'ils deviennent des alliés de l'apprentissage. La coexistence entre l'IA et les téléphones portables est possible, à condition que les politiques éducatives soient cohérentes et que les décisions soient prises en concertation avec tous les acteurs concernés ».