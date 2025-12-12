Escroquerie aux devises : un homme arrêté à Rosso en tentant de fuir vers la Mauritanie

Le Commissariat spécial de Rosso a déféré, le 8 décembre 2025, au Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis un individu pour escroquerie et abus de confiance portant sur un montant de 261.190.000 FCFA.



Selon la Police nationale, la plainte émane d'un commerçant basé en Gambie qui collaborait avec le suspect dans le marché des changes (achat d'euros) depuis plusieurs mois. Après une période de collaboration réussie, le plaignant a constaté un changement : depuis six mois, les livraisons de devises étaient incomplètes et tardives, malgré le versement des sommes en FCFA à des tiers désignés par le mis en cause.



Le suspect a été interpellé à Rosso alors qu'il tentait de rejoindre la Mauritanie via un passage non officiel, précise la Police.



Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits et la dette. Il a déclaré être ruiné et avoir eu recours à un système Ponzi. Une petite quantité de numéraire (2.850 euros et 300.000 FCFA) trouvée sur lui a été saisie.