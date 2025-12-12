Vol de bétail: un réseau de malfaiteurs démantelé dans le secteur de Sangalkam

Suite à une recrudescence de vols de bétail constatés dans la circonscription de Diamniadio, la Compagnie de gendarmerie de Rufisque a mené des opérations coordonnées visant à mettre un terme à ce fléau.



Dans ce cadre, la Brigade mixte de Diamniadio, appuyée par la Brigade territoriale de Sangalkam, a procédé le mercredi 10 décembre 2025, vers 06 heures, au démantèlement d’une bande organisée spécialisée dans le vol de bétail et sévissant dans la circonscription de Diamniadio et ses environs.



Selon la Gendarmerie nationale, les investigations ont permis d’établir que cette bande disposait d’un repère situé à Kounoune, à proximité de la centrale électrique, qu’elle utilisait comme base de repli.



Grâce aux renseignements exploités, les gendarmes sont parvenus à localiser les malfaiteurs avant d'organiser un transport sur les lieux avec le concours de la Brigade territoriale de Sangalkam.



Cette opération a permis l’interpellation de cinq (05) individus, dont le chef présumé de la bande, ainsi que la saisie :



- d’une arme à feu artisanale de calibre 12 mm;

- de trois (03) cartouches de calibre 12 mm;

- de quatre (04) coupe-coupe;

- et de quatorze (14) téléphones portables de diverses marques.



Le troupeau retrouvé sur place a été laissé sous bonne garde en attendant les instructions du parquet.

