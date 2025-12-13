Affaire Kocc Barma : l’enquête s’élargit avec une nouvelle arrestation

Les développements se poursuivent dans l’affaire dite « Kocc Barma ». Une nouvelle arrestation suivie d’une inculpation sous contrôle judiciaire a été enregistrée. Selon des informations rapportées par le journal Libération, les redoutables enquêteurs de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) ont pris le contrôle de l'adresse via laquelle des « correspondants » envoyaient, souvent pour « détruire » quelqu'un, des vidéos ou images compromettants à EI Hadji Babacar Dioum dit « Kocc Barma ».



D’après la même source, l'un de ses « correspondants », identifié comme E.D.Seck, agé de 35 ans, a été interpellé par la DSC dans un célèbre restaurant de la Corniche. Dans un premier temps, le mis en cause a tenté de nier tout échange avec « Koсс Barma » avant que les enquêteurs ne lui mettent sur la table leurs échanges. Les investigations ont révélé qu’il avait notamment envoyé ce dernier une sextape de son ex-copine, gardée toujours dans son téléphone.



Présenté, hier, vendredi, au doyen des juges, E.D.Seck a été inculpé par le doyen des juges sous le régime du contrôle judiciaire. La DSC poursuit ses investigations sur la base de la délégation judiciaire délivrée par le magistrat instituteur, rapporte Libération.



Pour rappel, El Hadji Babacar Dioum, dit « Kocc Barma », et El Hadji Assane Demba, alias « Leuk Daour », sont actuellement en détention dans le cadre de ce qui est présenté comme l’une des plus importantes affaires de chantage numérique et de collecte illicite de données au Sénégal. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment « association de malfaiteurs, diffusion d’images pédopornographiques, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de fonds, blanchiment d’argent et faux sur documents administratifs ».