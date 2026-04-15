​Commercialisation de l’oignon des agrobusiness : Dr Serigne Guèye Diop annonce la suspension provisoire des ventes

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a annoncé la suspension provisoire de la vente d'oignons des agrobusiness sur le marché intérieur du 15 avril au 01 juin 2026, « afin d’améliorer la régulation du marché et de sécuriser les prix rémunérateurs pour les producteurs ».



D’après le circulaire du ministre, cette décision est prise suite à une analyse du marché faite par l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) qui « met en évidence une situation de suroffre, entraînant une baisse drastique des prix au détriment des exploitations familiales, ainsi que des pertes post-récolte ».



Le ministre a également indiqué que « les agro-industries ne disposant pas de capacités de stockage sont invitées à se rapprocher de l'Agence de régulation des marchés, qui mettra à leur disposition des infrastructures de stockage ».



Selon le quotidien Libération, Dr Serigne Gueye Diop a aussi rassuré sur le suivi de cette décision. « Un suivi régulier des prix sera assuré afin de prévenir toute spéculation et de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs », a-t-il prévenu.