Protection des données : La CDP et Interpol outillent les forces de sécurité sur la biométrie

La Commission de protection des données personnelles (CDP) et Interpol ont lancé, ce lundi 13 avril 2026 à Dakar, un séminaire de formation de quatre jours destiné aux experts en biométrie des Forces de défense et de sécurité (FDS). Cette initiative, intégrée au projet international « IDENTITY », vise à doter les services d'application de la loi d'Afrique de l'Ouest des compétences nécessaires pour manipuler les données sensibles dans le respect des libertés publiques.







L'enjeu de cette session, qui se clôturera le 16 avril, est de répondre à la complexité croissante de la gestion de l'identité, désormais impactée par l'intelligence artificielle. Le président de la CDP, Ousmane Thiongane, a souligné que l'évolution des technologies rend l'identification « dynamique et automatisée », exigeant une mise à jour constante des pratiques sécuritaires pour éviter toute dérive liberticide.







Le programme s'articule autour du cadre juridique sénégalais et des règlements stricts d'Interpol. Lors de l'ouverture, le secrétaire permanent de la CDP, Mohamed Diop, a exposé les défis institutionnels liés à la biométrie, rappelant que l'innovation technologique ne doit pas se faire au détriment de la dignité humaine. L'objectif est de trouver le juste équilibre entre l'efficacité de l'enquête criminelle et le droit à la vie privée des citoyens.







En renforçant la coopération entre les institutions de régulation et les forces opérationnelles, le Sénégal réaffirme sa volonté de bâtir un modèle de souveraineté numérique responsable. Cette formation doit permettre aux experts des FDS d'harmoniser leurs procédures de traitement des données avec les standards internationaux les plus rigoureux.

