​Côte d’Ivoire : rencontre Jean-Louis Billon et Laurent Gbagbo, un « Fake news » selon le PDCI

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, a tenu à démentir formellement l’information selon laquelle Jean-Louis Billon, porte-parole adjoint du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) aurait prévu une visite en mars avec l’ancien Président de la République Laurent Gbagbo.



Cette information avait été rapportée par le magasine « la Lettre du Continent » il y a quelques jours et avait suscité pas mal d’interrogations de la part de la classe politique ivoirienne et des populations elles-mêmes.



Toutefois, le PDCI-RDA, par la voix de son porte-parole, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani vient de démentir cette information et pointe des manœuvres malhonnêtes ayant pour seul but de saboter la cohésion au sein de l’alliance RHDP (la coalition au pouvoir)’, selon le site d’information Afrique7.