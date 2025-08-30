​Coupé du reste du pays en pleine saison des pluies : le village de Yero Nguedol lance un cri de détresse aux autorités

Les habitants de Yero Nguedol, un village situé dans la commune de Dakatéli, département de Salémata (région de Kédougou), vivent un isolement quasi total en cette saison des pluies. Les pistes devenues impraticables et une rivière en crue coupent toute liaison avec l’extérieur, privant la population d’accès aux services de base, notamment au poste de santé, et mettant en péril les plus vulnérables.





Intervenant sur Iradio, Mamadou Touré, habitant du village, a décrit un quotidien difficile. « Dans un village où on peut rester une semaine sans traverser. Personne ne sort, personne n'entre. C'est comme si nous n'étions pas au Sénégal. Quand on voit les gens dans d'autres villes, on se demande si nous ne sommes pas des Sénégalais, alors que nous avons les mêmes pièces d'identité », a-t-il dénoncé, soulignant l'abandon dont la localité semble souffrir.



La situation devient particulièrement critique pour les cas d'urgence. « Nos enfants sont malades, les femmes enceintes sont là. On les transporte par des charrettes, mais arrivé au fleuve, on ne peut pas traverser. On ne peut pas emporter une femme enceinte pour traverser le fleuve avec elle », a-t-il alerté.



Face à cette situation, les populations de Yero Nguedol lancent un appel pressant aux autorités pour un soutien immédiat. Elles réclament des solutions pour mettre fin à cet isolement et garantir la sécurité et la santé de tous, en particulier des femmes enceintes et des malades qui risquent leur vie pour se faire soigner.

