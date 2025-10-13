​Crue du fleuve Sénégal : le député Banta Wague exhorte l'État à agir pour les sinistrés

Les eaux de crue continuent de semer l'inquiétude et l'isolement dans le Dandmayo nord. Depuis plusieurs jours, cette zone est coupée du reste de la région de Matam, rendant de nombreuses localités inaccessibles. L'exemple le plus frappant est le tronçon routier Doulimadji - Ngidjilone, désormais submergé, obligeant les habitants et passagers à recourir à la pirogue pour rejoindre leurs domiciles.



​Soucieux d’évaluer l’ampleur du désastre, le député Banta Wague s'est rendu, non sans difficulté, à Ngidjilone pour s'enquérir de la condition de vie des sinistrés. Un déplacement qui lui a fait prendre conscience de l'urgence de la situation.



​« On a dû, à partir d’un autre point, prendre des pirogues. Vraiment pour une traversée très difficile », a déploré l’élu, témoignant de l'isolement des populations. Le coordonnateur départemental de PASTEF a exprimé sa profonde indignation face à la récurrence de ces drames et au manque de solutions pérennes.



​« Le sentiment que ça me fait, c'est vraiment que la population du Dandmayo souffre aujourd'hui. Un sentiment vraiment de frustration, qu’après tant d'années, jusqu'à présent, nous en sommes là. On dirait qu'on est jusqu'à présent au moyen-âge », a-t-il dénoncé avec amertume.



​Face à la souffrance des habitants de Diamel Matam à Sinthou Diamdior, en passant par Ngidjilone, qui luttent avec les moyens du bord contre la montée des eaux et dont la majorité des établissements sont sous l'eau, le député Wague a exhorté les autorités centrales à agir avec célérité et détermination.



​« Et là, il est grand temps que de gros moyens soient déployés, aussi bien de nos autorités que de la diaspora, pour pouvoir vraiment venir à bout de cette situation-là », a-t-il sollicité au micro d'iradio.



​Cet appel à l'aide intervient alors que l'eau continue de monter et que les communautés impactées manquent cruellement d'assistance. Le député Wague insiste sur la nécessité d'une intervention gouvernementale massive pour sortir ces localités de l'isolement et de la précarité engendrés par cette crue dévastatrice.