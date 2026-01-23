​Dagana : la première centrale solaire photovoltaïque d’Afrique de l’Ouest officiellement mise en service

Dotée d'un système de stockage par batteries à grande échelle, la première centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest a été officiellement inaugurée le 22 janvier 2025, à Bokhol, dans le département de Dagana, au nord du Sénégal.



D’après l’Agence de Presse Sénégalise, la centrale, dénommée « Walo Storage », a été mise en service par le gouverneur de la région de Saint-Louis. D’après lui, l’infrastructure a une capacité de production solaire photovoltaïque de 16 mégawatts (MW) combinée à un système de stockage par batteries de 20 mégawatts par heure (MWh), pour une production annuelle estimée à 36 gigawatts par heure (GWh).



Il a également déclaré que sur le plan environnemental, la centrale devrait permettre d’éviter environ 26. 600 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an, soit l’équivalent d’émissions annuelles de plus de 18. 000 véhicules. Concernant l'aspect social, le projet va assurer l’électrification solaire de stations de pompage, l’extension de l’accès à l’eau potable et la formation de techniciens locaux. Le projet, par ailleurs, a généré 217 emplois locaux durant sa phase de construction et prévoit une trentaine d’emplois permanents en phase d’exploitation, selon ses responsables.



La centrale solaire est dédiée à la régulation de la fréquence du réseau électrique national. Le stockage par batteries permet d’absorber les variations de la production solaire, de stabiliser la fréquence du réseau et de réduire le recours aux moyens thermiques traditionnellement utilisés pour le réglage de fréquence.



Elle a été développée par Africa REN, avec l’appui de partenaires financiers internationaux, dont FMO et EIF-PIDG, en partenariat avec la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC), pour un montant estimé à plus de 26 milliards de FCFA.

