​Dakar : la Police nationale et l’Instituto Cervantes scellent un partenariat pour des formations en espagnol

La Direction générale de la Police nationale du Sénégal et l’Instituto Cervantes de Dakar ont signé ce mercredi une convention de partenariat visant à renforcer les compétences linguistiques des forces de sécurité du Sénégal. La cérémonie s’est tenue à Dakar, en présence de plusieurs autorités policières et diplomatiques.



Cette convention prévoit la mise en place de cours de langue espagnole destinés au personnel de la Police nationale sénégalaise. Les formations seront organisées directement dans les installations de la Police afin de faciliter l’accès des agents concernés.



Prenant la parole lors de la cérémonie, Abdoul Wahabou Sall a souligné l’importance de ce partenariat, qu’il considère comme une étape majeure dans la coopération entre les deux institutions. « La cérémonie de ce jour va constituer un tournant historique dans nos relations. Elle permettra de formaliser, de raffermir et d’approfondir notre collaboration », a-t-il déclaré, au nom du Directeur général de la Police nationale.



Le Directeur général adjoint a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la stratégie de renforcement des capacités du personnel prévue dans le schéma directeur 2025-2029 de la Police nationale. Dans un contexte marqué par la multiplication des menaces transnationales, il a insisté sur la nécessité pour les forces de sécurité de disposer de compétences diversifiées, notamment linguistiques.



Selon lui, la maîtrise de l’espagnol constitue un atout stratégique pour améliorer la coopération internationale et faciliter les échanges avec les partenaires étrangers dans plusieurs domaines, dont la lutte contre la migration irrégulière, la cybercriminalité, les enquêtes judiciaires ou encore la gestion de l’entrée et du séjour des étrangers.



Dans une première phase test, une vingtaine d’agents issus de différentes directions et services de la Police nationale bénéficieront de ces cours de langue. Ils interviennent notamment dans des secteurs clés tels que la collecte et le traitement du renseignement, la gestion démocratique des foules, l’archivage ou encore les opérations de transit.



De son côté, la Directrice de l’Instituto Cervantes de Dakar a salué une initiative porteuse de coopération et d’échanges. « Cet accord représente bien plus qu’un simple engagement administratif. Il constitue un pont de coopération, de connaissances et de compréhension mutuelle », a déclaré Concha Barceló Estevan.



Pour l’Instituto Cervantes, accompagner ce projet représente une contribution directe au développement des compétences professionnelles des agents chargés d’assurer la sécurité publique. «Miser sur la formation linguistique démontre la volonté de s’adapter à un environnement de plus en plus international et de doter les professionnels de nouveaux outils pour accomplir leur mission », a-t-elle ajouté.



Les deux parties se disent convaincues que ce partenariat marquera le début d’une collaboration durable, tout en contribuant au renforcement des relations entre le Sénégal et le monde hispanophone.