​Dakar : un individu arrêté pour avoir agressé une mère de famille, son complice recherché

Le Commissariat d’arrondissement des Biscuiteries–HLM (Dakar) a interpellé un individu, le 1er février 2026, pour «vol avec violence commis de nuit, association de malfaiteurs et détention d’armes blanches».



Les faits ont eu lieu le 31 janvier 2026. Selon le communiqué de la police, une mère de famille a été agressée à sa descente du taxi par deux individus qui lui ont arraché son téléphone alors que cette dernière était en train de payer le chauffeur par mobile money. Face à la tentative d'intervention du fils de la victime, le malfaiteur et son complice ont brandi un poignard et un coupe-coupe pour couvrir leur fuite.



L' un des mis en cause a été identifié par les policiers après l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Après avoir échappé à une première descente à son domicile à Ben Tally (Dakar), il a finalement été localisé et interpellé par la Brigade de Recherches (BR) au marché «Mbeubeuss» de Ben Tally le lendemain.



L'individu, bien connu des services de police, a été déféré au parquet. L'enquête se poursuit pour identifier son acolyte.