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​Décès du Pr Moustapha Kassé : l'UEMOA salue la mémoire d'un « éminent économiste »



​Décès du Pr Moustapha Kassé : l'UEMOA salue la mémoire d'un « éminent économiste »
L’annonce du décès du Professeur Moustapha Kassé, survenu le 1er juin 2026 à Dakar, a plongé la communauté intellectuelle et économique africaine dans une « profonde tristesse ».

Dans un communiqué, parvenu à PressAfrik, le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop a souligné sa « contribution au processus d’intégration économique africaine », soulignant que ses écrits et ses interventions de haut niveau ont « largement influencé les avancées notées dans les espaces économiques » de l’Afrique de l’Ouest.

 Face à cette lourde perte, l'institution a adressé ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à la communauté universitaire internationale.  

Premier doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, cet « économiste de renom » est salué pour sa compétence, sa rigueur scientifique ainsi que son dévouement quotidien au développement de l'enseignement supérieur.

Qualifié par l’UEMOA de « pédagogue exigeant et généreux », il a formé des générations entières de cadres, de décideurs et d’économistes à travers le continent, laissant derrière lui un « inestimable héritage ».

Au-delà de son rôle d'enseignant, le Professeur Kassé s’est distingué par « son engagement pour la recherche et le développement de l’Afrique », s'imposant comme un modèle pour ses pairs.
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Fodé Bakary Camara

Jeudi 4 Juin 2026 - 18:09


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