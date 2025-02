​Département de Bignona : l'armée et la gendarmerie lancent une vaste opération de sécurisation dans les îles Karone

Le 14 février, l'armée et la gendarmerie sénégalaise ont lancé une vaste opération de sécurisation des îles Karone, situées dans la commune de Kafountine, département de Bignona.



Selon la Direction de l'Information et des Relations Publiques de l'Armée (DIRPA), l'intervention a déjà permis de détruire plusieurs hectares de dunes de chanvre indien, et les activités en cours visent à renforcer la sécurité dans cette zone stratégique.



Par cette action, les autorités militaires entendent lutter contre les activités illicites et rétablir la paix et la ségrégation dans la région du sud du Sénégal.