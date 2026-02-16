​Détenus séropositifs : «On a pris toutes les dispositions depuis le début», assure Yacine Fall

La ministre de la Justice, Yassine Fall, a réagi aux préoccupations concernant la présence de détenus séropositifs dans les établissements pénitentiaires sénégalais. Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, ce lundi 16 février 2026, elle a affirmé que «toutes les dispositions sont prises pour protéger les autres prisonniers».



D’après la ministre, les personnes arrêtées dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie sont au nombre de 26. Parmi ces individus, 19 sont incarcérés à la prison de Rebeuss et les sept (07) sont au Cap Manuel. Pour la protection des autres détenus, Yacine Fall a indiqué que les détenus séropositifs ont été identifiés et que toutes les dispositions ont été prise pour qu’ils ne mettent pas en danger la santé des autres prisonniers.



Interrogée sur la climatisation des cellules, Mme Fall a affirmé que des climatiseurs mobiles ont été installés aux frais des pensionnaires dans les pavillons spéciales pour des raisons sanitaires. Elle dit avoir été informée ce 16 février 2026.