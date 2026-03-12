​Diaobé : une jeune femme agressée à domicile, sa moto emportée par des hommes encagoulés

Une jeune fille d’une trentaine d’années a été victime d’une agression dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mars, à Diaobé, dans le département de Kolda (sud). Des individus encagoulés lui ont arraché sa moto neuve après l’avoir menacée avec des armes blanches, a appris le correspondant de PressAfrik à Kolda.



Selon les informations recueillies auprès de la victime, l’attaque s’est produite vers 21 heures, devant la maison familiale où elle réside au quartier Diaobé 1 Ouest, dans la commune de Diaobé-Kabendou.



Jointe au téléphone, Mlle Baldé raconte avoir été surprise par deux hommes alors qu’elle s’apprêtait à garer sa moto devant son domicile.



« Au moment où je garais la moto devant ma maison, deux hommes sont sortis du côté gauche et m’ont menacée avec trois couteaux qu’ils tenaient dans leurs mains. J’ai préféré abandonner l’engin et m’enfuir pour éviter qu’ils ne me blessent », a-t-elle confié.



Les agresseurs se seraient ensuite emparés de la moto avant de prendre la fuite. Dans leur précipitation, ils auraient toutefois abandonné l’un des couteaux sur les lieux.



Aussitôt après les faits, la victime a alerté la police pour signaler l’agression. Une enquête devrait être ouverte afin de retrouver les auteurs de cet acte de banditisme qui suscite déjà l’inquiétude dans ce quartier de la commune de Diaobé-Kabendou.