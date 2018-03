​Direct-tribunal de Diourbel : le procès de "Boy djinné' perturbé par le prévenu

Le procès de Baye Modou Fall alias "Boy djinné", qui se tient actuellement au Tribunal de grande instance de Diourbel, est perturbé par le prévenu. En effet, appelé à la barre, le "spécialiste des évasions" s’est présenté avec un tee-shirt blanc, déchiré à la main.



Il demande au tribunal de le remettre, au président de la République, Macky Sall, qui a pour habitude d'emprisonner des gens et de leur faire souffrir en prisons.



Des propos qui ont perturbé l’audience, poussant le président du tribunal à demander son renvoi.



L’avocat du prévenu, Me Babou, qui n’est pas d’accord pour un renvoi, a demandé quelques minutes pour s’entretenir avec son client.



Après un tête-à-tête, le "fugitif" a accepté de revenir à la barre refusant cette fois-ci de porter le tee-shirt. Mais sous la menace de la robe noire qui lui suggère de porter le boubou sinon, il ne va plus le défendre, "Boy djinné" a accepté enfin de porter le tee-shirt en question.



Après quelques minutes de perturbation, l’audience a repris. A noter que "Boy djinné" ne s’appelle pas en vérité Baye Modou Fall, mais son vrai nom c’est Baye Mafaly Fall.