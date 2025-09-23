​Drame au Darfour : 11 enfants tués dans une attaque de drone, l'UNICEF réclame justice

​Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a fermement condamné une attaque de drone qui a visé une mosquée dans un camp de déplacés au Darfour du Nord, au Soudan. L'attaque, survenue samedi dernier à El-Fasher, a coûté la vie à au moins 11 enfants, âgés de 6 à 15 ans. L'UNICEF exige ‘’une enquête rapide et minutieuse’’ sur ces atrocités et la responsabilisation totale des auteurs de ces crimes.

​

Dans une déclaration faite hier, lu la Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a qualifié cette attaque de « choquante et inadmissible ». En plus de cibler la mosquée pendant la prière, le drone a également touché des habitations voisines.



​Ce n'est pas la première fois que des infrastructures essentielles sont visées. Catherine Russell a révélé qu'un camion-citerne soutenu par l'UNICEF, qui distribuait de l'eau potable à 8 500 personnes et aux patients de l'hôpital saoudien, a également été frappé par un drone. Il s'agit du troisième camion de l'UNICEF ciblé en trois mois, des attaques qui « mettent gravement en danger le personnel humanitaire et compromettent l’acheminement de fournitures vitales ».



​La directrice a souligné que ces attaques privent les familles d’El-Fasher d’un accès crucial à l’eau potable, alors que la malnutrition et les maladies infantiles sont en forte augmentation. Les familles et les hôpitaux sont désormais presque entièrement dépendants de ces camions pour leur approvisionnement en eau.

​

​« Il est inacceptable que des enfants continuent d’être tués, mutilés et traumatisés à cause d’un conflit qu’ils n’ont pas déclenché », a déclaré Catherine Russell. Elle a rappelé que les enfants ne sont plus en sécurité dans des lieux qui devraient être protégés par le droit international humanitaire, comme leur maison, leur école ou leur lieu de culte.



​L'UNICEF appelle toutes les parties belligérantes à cesser immédiatement ces attaques et à respecter leurs obligations en matière de droit international humanitaire pour assurer la protection des enfants en toutes circonstances. L'organisation exige une enquête rapide et minutieuse sur ces atrocités et la responsabilisation totale des auteurs de ces crimes. En conclusion de sa déclaration, Catherine Russell a affirmé que l'UNICEF restera aux côtés des enfants du Soudan et ne cessera d'exiger leur protection tant que la violence persistera, livre unicef.org.