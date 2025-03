​Economie nationale : Nadjirou Sall appelle l’Etat du Sénégal à accélérer la révision de la loi agro-sylvo-pastorale

Nadjirou Sall, le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) appelle l’Etat du Sénégal à accélérer la révision de la loi agro-sylvo-pastorale. Invité de l’émission Jury du Dimanche de ce 16 mars sur iRadio, il a interpelé le président de la République et l’exhorte à agir rapidement pour soutenir ce secteur vital de l’économie nationale. Le CNCR sollicite également une audience avec le Chef de l’Etat pour exposer les difficultés des acteurs ruraux.



« J’ai certains chiffres des derniers recensements du cheptel, les Bovins. Ça se situe aux alentours de 4 522 768, les Ovins 9 000 800, Caprins 5 655 000, Asins 946 mille, les Camélins : 1 182, Porcins : 1,1 million, la Volaille plus de 11,3 millions. Malgré ces chiffres significatifs, le secteur rencontre de nombreuses difficultés, notamment l’accès aux ressources, la sécurisation foncière et la modernisation des infrastructures. Nous avons adressé des demandes d’audience, comme il est d’usage après l’élection d’un chef d’État, mais nous n’avons pas encore été reçus. Cela fait bientôt un an, et nous espérons toujours pouvoir échanger directement avec lui », a-t-il souligné.



Le président du CNCR estime qu’un dialogue direct avec les autorités permettrait d’apporter des solutions concrètes aux problèmes des acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral. Il rappelle que ce domaine représente un segment essentiel de l’économie sénégalaise et mérite une attention particulière des pouvoirs publics.