​Éducation et Sport : les coulisses de l’accord entre Celta Vigo et le maire des Parcelles Assainies Djamil Sané

Le Celta Vigo (Espagne) et la commune des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar) ont officialisé un accord de collaboration pour développer davantage la HAFS Académie Celta, mercredi 06 avril 2026, au cours d'une cérémonie tenue la salle Regio du siège du club.



Selon le site atlantico, l'accord a été signé par le président Marián Mouriño, et le maire des Parcelles Assainies, Aboubacar Djamil Sané.



Le Celta Vigo est présent au Sénégal depuis 2024 et compte parmi ses principaux projets d'avenir la rénovation du stade municipal des Parcelles Assainies, où s'entraîne et évolue l'Académie Celta du HAFS aux côtés d'autres clubs locaux.



Ce projet prévoit la rénovation du terrain et la construction d'une résidence pour douze jeunes footballeurs, comprenant des chambres, une cuisine, une salle à manger, une salle d'étude et des bureaux pour l'académie.



Cette infrastructure offrira davantage d'opportunités aux jeunes de différentes régions du pays, notamment de Casamance, où le club a déjà créé plusieurs académies en partenariat avec des organisations locales.



Actuellement, plus de 500 garçons et filles participent aux programmes éducatifs et sportifs du Celta Vigo au Sénégal.



Par ailleurs, l’accord comprend un volet éducatif avec la création d’une salle de classe d’espagnol à l’école n° 5 de Parcelles Assainies, équipée de matériels pédagogiques et de ressources technologiques fournis par le CEIP Párroco Don Camilo.