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​Escalade au Moyen-Orient : L'UA appelle à la retenue face aux menaces sur la stabilité mondiale



​Escalade au Moyen-Orient : L'UA appelle à la retenue face aux menaces sur la stabilité mondiale
La Commission de l’Union africaine a exprimé sa « profonde préoccupation face à la nouvelle escalade des hostilités entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran ».

Face à cette situation qui menace de « compromettre la paix et la sécurité internationales », l’organisation appelle les parties concernées à « faire preuve de la plus grande retenue » et à privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre leurs différends.

Dans un communiqué, publié ce jeudi,  l’instance continentale souligne par ailleurs que cette instabilité dans la région du Golfe a des « implications importantes pour l’Afrique ».

 Elle met en garde contre les impacts négatifs de ces tensions, notamment les « perturbations des marchés mondiaux de l’énergie ainsi que leurs répercussions directes sur la croissance économique, le commerce et le développement du continent africain. »
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Fodé Bakary Camara

Jeudi 11 Juin 2026 - 18:10


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