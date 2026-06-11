​Escalade au Moyen-Orient : L'UA appelle à la retenue face aux menaces sur la stabilité mondiale

La Commission de l’Union africaine a exprimé sa « profonde préoccupation face à la nouvelle escalade des hostilités entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran ».



Face à cette situation qui menace de « compromettre la paix et la sécurité internationales », l’organisation appelle les parties concernées à « faire preuve de la plus grande retenue » et à privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre leurs différends.



Dans un communiqué, publié ce jeudi, l’instance continentale souligne par ailleurs que cette instabilité dans la région du Golfe a des « implications importantes pour l’Afrique ».



Elle met en garde contre les impacts négatifs de ces tensions, notamment les « perturbations des marchés mondiaux de l’énergie ainsi que leurs répercussions directes sur la croissance économique, le commerce et le développement du continent africain. »