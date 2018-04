​Exploitation du pétrole sénégalais : découvrez tout sur le contrat liant le Sénégal et Total

Le gouvernement sénégalais a signé avec la compagnie pétrolière française, Total, un contrat accordant le champ Rufisque offshore profond, à cette dernière. Le document, parcouru par Pressafrik, informe que pour le pétrole brut (Gaz Naturel) le Sénégal bénéficiera de 25% si la production totale par jour est de 0 à 50 000 barils, et 75% par Offshore ; de 50.000 à 100,000 barils, 27%, et au-delà de 200.000 barils, le Sénégal aura 50% de la production.



Entre autres obligations, la société française devra verser un montant d’un million de dollars pour la formation des agents du ministère de l’Energie et ceux de Petrosen pendant la période d’exploration (recherche). Elle devra, dès le début des opérations pétrolières, assurer l’emploi en priorité, à qualification égale, des citoyens de la République du Sénégal et contribuer à la formation de ce personnel afin de permettre son accession à tous emplois d’ouvriers qualifiés, d’agents de maîtrise, de cadre et de directeurs.



La compagnie Petrosen, qui représente les intérêts sénégalais, possède dans la zone contractuelle une part d’intérêt individus de dix pour cent (10%) (Part initiale) qui lui confère dans la proportion de sa participation, tous les droits et obligations du présent contrat en tant que membre du contractant, renseigne la même source.



Toutefois, Petrosen aura l’option d’accroître sa participation, au moment de l’exploitation du pétrole, soit un accroissement maximum de 10% (Part additionnelle).