​Fatick : décès d’Aliou Diallo, maire de la commune de Patar Sine

Le maire de la commune de Patar Sine (Fatick, ouest), Aliou Diallo, est décédé dans la soirée du jeudi 29 janvier 2026, à Dakar, des suites d’une maladie, a confié une source proche de la famille du défunt à l’APS. Il sera inhumé dans l’après-midi de ce vendredi, à Patar Sine.



M. Diallo dirigeait la municipalité de Patar Sine depuis 2014. Suite aux élections territoriales de 2022, il a été réélu à la direction de la commune.

Avant d’accéder à la mairie, il avait exercé les fonctions de président de la communauté rurale de Patar Sine de 2009 à 2014.



