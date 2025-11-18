​Fièvre de la Vallée du Rift : plus de mille lycéens sensibilisés à Kolda

Plus d’un millier de lycéens ont pris part, ce mardi 18 novembre, à une vaste journée de sensibilisation sur la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) organisée au stade régional de Kolda (sud). Une initiative inscrite dans le cadre du programme « Waajal Xaléyi », mis en œuvre conjointement par les forces armées et le secteur de l’éducation pour promouvoir le civisme, la citoyenneté et la prévention sanitaire.



Cette rencontre visait principalement à informer les élèves des classes de seconde sur cette maladie zoonotique afin qu’ils deviennent, à leur tour, des relais communautaires capables de diffuser les bons messages de prévention. Une stratégie jugée essentielle alors que la région de Kolda est officiellement en épidémie depuis la semaine dernière.



Selon le représentant du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE), un cas humain et neuf cas animaux ont été détectés dans le district sanitaire de vélingara.



Au cours de la journée, plusieurs autorités sanitaires et militaires se sont succédé au micro. Le Médecin-Capitaine du camp militaire Moussa Molo, le Directeur régional de l’élevage et des productions animales ainsi que le Capitaine, chef de la brigade régionale d’hygiène, ont tous insisté sur le strict respect des mesures préventives.



Ils ont rappelé, entre autres, l’importance : d’éviter tout contact direct avec les animaux malades ou leurs produits ; de ne consommer que de la viande bien cuite et du lait bouilli ; d’utiliser régulièrement les moustiquaires pour réduire le risque de piqûres ; de solliciter immédiatement un vétérinaire en cas de maladie constatée chez un animal, entre autres.



À l’issue des échanges, les élèves ont exprimé leur engagement à appliquer ces recommandations et à les partager au sein de leurs familles et quartiers. Une mobilisation jugée déterminante pour freiner la propagation de la fièvre de la Vallée du Rift dans la région de Kolda.

