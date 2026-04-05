​Goudiry : un accident de la circulation fait trois morts et deux blessés graves

Un accident de la circulation est survenu, le samedi 4 avril 2026, entre Kidira et Goudiry, dans la région de Tambacounda (est). Une collision entre un véhicule particulier et une moto tricycle a causé au total 10 victimes dont 3 morts, 2 blessés graves et 5 blessés légers.



D’après l’agence de Presse Sénégalaise, ce drame a lieu précisément entre les villages de Kanehanbé et Feteniébé, à six kilomètres de la ville de Goudiry.