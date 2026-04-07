Tragédie à Nguekhokh : Un enfant de 6 ans retrouvé mort dans le véhicule d'un voisin

Le quartier Diam Welly de Nguekhokh est sous le choc après la découverte du corps sans vie d'un jeune garçon de 6 ans. La victime a été retrouvée ce week-end à l'intérieur du véhicule d'un voisin, alors que la localité célébrait la fête de l'indépendance.
Le père de l'enfant, Abdoulaye Omar Ba, a raconté les circonstances douloureuses de cette disparition. Alerté vers 16 h alors qu'il se trouvait à Tivaouane pour son travail de vigile, il a d'abord cru que son fils assistait au défilé. L'inquiétude a grandi au fil des heures, mais une grève des transporteurs a retardé son retour à Mbour. Ce n'est qu'à son arrivée vers 21 h qu'il a été conduit vers le véhicule où gisait le corps de son fils, allongé sur le dos.
Le témoignage du père apporte des éléments troublants : il affirme que les narines et les oreilles de l'enfant avaient été bouchées. Malgré ces constatations, Abdoulaye Omar Ba refuse de porter des accusations directes et s'en remet à la justice divine et à l'enquête en cours. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux pour effectuer les constats d'usage.
La dépouille a été acheminée à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Le corps doit être remis à la famille ce mardi 7 avril 2026 pour l'inhumation, tandis que les autorités tentent de déterminer les causes exactes de ce drame.
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