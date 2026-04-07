Préparation Mondial 2026 : Les Lions du Sénégal joueront deux amicaux aux États-Unis

En marge du dossier juridique opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football (CAF), le président Abdoulaye Fall a précisé le calendrier de préparation de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Téranga s'envoleront pour les États-Unis en mai prochain afin d'y disputer deux rencontres amicales de haut niveau.

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Le premier rendez-vous est fixé au 9 mai 2026 à San Antonio, où le Sénégal sera opposé à l'Arabie Saoudite. Ce stage de préparation s'achèvera par un second test d'envergure face aux États-Unis, prévu le 31 mai 2026 à Charlotte. Ces confrontations visent à acclimater les joueurs aux conditions locales avant le début de la compétition officielle.





Par ailleurs, le président de la FSF a confirmé avoir reçu la motivation de la décision du jury d’appel de la CAF. Cette notification officielle permet désormais aux avocats de la fédération d'étudier les arguments de l'instance continentale et d'envisager les suites à donner au contentieux qui a marqué l'actualité sportive ces derniers mois.

